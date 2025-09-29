Cercano di opporsi al controllo della polizia | arrestati

Milanotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima il controllo, poi le manette. Una coppia di 34enni, entrambi cittadini colombiani, è stata arrestata dalla polizia con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale in Corso San Gottardo a Milano (zona Naviglio Pavese) nella giornata di domenica 28 settembre.Tutto è accaduto intorno alle 19. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

