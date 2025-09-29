Cerca di aprire le auto per rubare davanti alla caserma dei carabinieri l' esito è scontato
Un 21enne originario della Tunisia è stato arrestato dai carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali a Genova. Il giovane è accusato di furto aggravato, è stato notato dal militare di servizio mentre cercava di aprire le macchine posteggiate proprio di fronte alla caserma dei carabinieri. I. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
