Ceravolo difende la Juve | Le critiche mi sembrano un po' affrettate Tudor ha dimostrato di meritare questa squadra La verità è che…

Juventusnews24.com | 29 set 2025

Ceravolo difende la Juve: tutte le dichiarazioni del dirigente sul momento dei bianconeri e su mister Tudor. Critiche affrettate, giudizi prematuri. Il dirigente sportivo Franco Ceravolo, intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, ha predicato calma e pazienza nei confronti della Juventus di Igor Tudor. Secondo la sua analisi, la squadra sta seguendo un percorso di crescita e i malumori seguiti al pareggio con l’ Atalanta sono ingiustificati. PAROLE – «Le critiche alla Juventus? Mi sembrano un po’ affrettate, ha solo un punto in meno rispetto alle prime, Tudor deve trovare la quadra giusta con tanti giocatori nuovi da inserire, ma non mi sembra preoccupato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ceravolo difende la Juve: «Le critiche mi sembrano un po' affrettate, Tudor ha dimostrato di meritare questa squadra. La verità è che…»

