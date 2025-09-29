Centrocampo Inter, Diouf ancora ai margini, anche Zielinski e Frattesi reclamano minuti sotto la gestione Chivu: le ultime. L’ Inter di Cristian Chivu ha iniziato la stagione con una precisa strategia: utilizzare il più possibile la profondità della rosa, ruotando uomini senza snaturare l’equilibrio tattico. Finora le scelte hanno riguardato soprattutto difesa e attacco, mentre in mezzo al campo il tecnico rumeno ha mantenuto continuità, confermando quasi sempre Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, con un solo elemento variabile a completare il terzetto. Il nodo riguarda l’inserimento di Andy Diouf, centrocampista francese classe 2003, prelevato dal Lens in estate per circa 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Centrocampo Inter, overbooking per Chivu: Diouf attende il proprio turno Zielinski e Frattesi…