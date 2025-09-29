Centro storico | in arrivo volontari e un numero da chiamare in caso di pericolo il progetto del Comune per la sicurezza
C'è un progetto allo studio del Comune di Genova il cui obiettivo è migliorare la sicurezza nel centro storico, negli ultimi mesi teatro di situazioni di degrado tra spaccio e violenza che hanno fatto scattare l'allarme tra i residenti. Ad anticiparlo è stata l'assessora alla polizia locale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
