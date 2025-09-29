Centrato un 5 al SuperEnalotto in una tabaccheria di Reggio Calabria che sfiora i 25 mila euro
La deva bendata torna a strizzare l'occhio a Reggio Calabria che va a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 26 settembre, come riporta Agipronews, un “5” centrato presso la tabaccheria in via Reggio Campi II Tronco, 177 ha portato alla vincita di 24.949,97 euro L’ultimo “6” da 35. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
