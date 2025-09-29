Centrato un 5 al SuperEnalotto in una tabaccheria di Reggio Calabria che sfiora i 25 mila euro

Reggiotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La deva bendata torna a strizzare l'occhio a Reggio Calabria che va a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 26 settembre, come riporta Agipronews, un “5” centrato presso la tabaccheria in via Reggio Campi II Tronco, 177 ha portato alla vincita di 24.949,97 euro L’ultimo “6” da 35. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: centrato - superenalotto

SuperEnalotto, vince 384.000 euro con una giocata online: così ha centrato il 5+1

SuperEnalotto, a Scafati centrato un "5" da oltre 30mila euro

SuperEnalotto, jackpot sfiorato in provincia di Napoli: centrato un 5

centrato 5 superenalotto tabaccheriaSuperEnalotto: a Reggio Calabria centrato un ‘5’ che sfiora i 25mila euro - 949,97 euro a Reggio Calabria grazie a un “5” centrato presso la Tabaccheria in via ... Lo riporta citynow.it

centrato 5 superenalotto tabaccheriaSuperEnalotto, nel concorso di sabato 27 settembre centrati venti '5' - Nel concorso SuperEnalotto – SuperStar del 27 settembre centrati venti '5' e quattro '4 stella'. Segnala gioconews.it

Cerca Video su questo argomento: Centrato 5 Superenalotto Tabaccheria