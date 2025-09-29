Censura a Molinari il suo avvocato promette ricorso all’Ordine
La censura inflitta dal Consiglio di disciplina del Lazio a Maurizio Molinari, per alcune dichiarazioni rivolte a Francesca Albanese, riaccende il dibattito sul difficile equilibrio fra libertà di parola e obblighi professionali. L’avvocato del giornalista annuncia un imminente reclamo, mentre il panorama mediatico segue con attenzione la vicenda. Il procedimento e la replica della difesa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: censura - molinari
Molinari "censurato" dall'Ordine dei giornalisti del Lazio per aver criticato Albanese https://iltempo.it/personaggi/2025/09/29/news/maurizio-molinari-francesca-albanese-censura-consiglio-di-disciplina-ordine-dei-giornalisti-del-lazio-44322975/… via @IlTempo - X Vai su X
Lega - Salvini Premier. . Riccardo Molinari: La flottilla non vuole consegnare gli aiuti al cardinale Pizzaballa ma si ostina a voler sfondare il blocco navale israeliano. Tutto ciò dimostra che il vero obiettivo di quella missione è meramente politico e non umanitar - facebook.com Vai su Facebook
Molinari censurato per le frasi su Francesca Albanese, il suo avvocato: 'presenteremo reclamo' - L’avvocato Maurizio Martinetti, difensore di Maurizio Molinari, editorialista ed ex direttore di "Repubblica", ha diffuso una nota di precisazione dopo la notizia riportata oggi da "Prof ... Lo riporta msn.com
Molinari "censurato" dall'Ordine dei giornalisti del Lazio per aver criticato Albanese - Censurato per aver fatto il suo lavoro, adducendo fonti e argomentando quanto riferito in tv. Da iltempo.it