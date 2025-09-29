Censura a Molinari il suo avvocato promette ricorso all’Ordine

Sbircialanotizia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La censura inflitta dal Consiglio di disciplina del Lazio a Maurizio Molinari, per alcune dichiarazioni rivolte a Francesca Albanese, riaccende il dibattito sul difficile equilibrio fra libertà di parola e obblighi professionali. L’avvocato del giornalista annuncia un imminente reclamo, mentre il panorama mediatico segue con attenzione la vicenda. Il procedimento e la replica della difesa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

censura a molinari il suo avvocato promette ricorso all8217ordine

© Sbircialanotizia.it - Censura a Molinari, il suo avvocato promette ricorso all’Ordine

In questa notizia si parla di: censura - molinari

censura molinari suo avvocatoMolinari censurato per le frasi su Francesca Albanese, il suo avvocato: 'presenteremo reclamo' - L’avvocato Maurizio Martinetti, difensore di Maurizio Molinari, editorialista ed ex direttore di "Repubblica", ha diffuso una nota di precisazione dopo la notizia riportata oggi da "Prof ... Lo riporta msn.com

censura molinari suo avvocatoMolinari "censurato" dall'Ordine dei giornalisti del Lazio per aver criticato Albanese - Censurato per aver fatto il suo lavoro, adducendo fonti e argomentando quanto riferito in tv. Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Censura Molinari Suo Avvocato