Censimento Istat al via dal 6 ottobre

Frosinonetoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 6 ottobre al 23 dicembre 2025 si svolgerà il Censimento della Popolazione e delle abitazioni che l’Istituto nazionale di statistica conduce nell’ambito dei Censimenti permanenti, anche a Frosinone. Sono circa 1,5 milioni le famiglie e gli individui che sono chiamati a partecipare rispondendo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: censimento - istat

Al via il censimento Istat per oltre 4.000 famiglie a Ravenna

censimento istat via 6Al via le operazioni di censimento Istat: a Lucca coinvolte 1684 famiglie - Le famiglie riceveranno una visita di un rilevatore riconoscibile da un tesserino con foto e timbro del Comune ... luccaindiretta.it scrive

censimento istat via 6CENSIMENTO ISTAT 2025: AL VIA DA LUNEDÌ 6 OTTOBRE - Partirà lunedì 6 ottobre la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, promosso da Istat e rivolto a oltre 2. Da oksiena.it

Cerca Video su questo argomento: Censimento Istat Via 6