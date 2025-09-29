Celebrata la festa di San Michele Arcangelo patrono della Polizia di Stato

Si è svolta lunedì 29 settembre nel duomo di San Marco a Pordenone la festa del santo patrono della Polizia di Stato: San Michele Arcangelo. A stabilirlo fu una bolla papale di Pio XII del 29 settembre 1949. Da allora ha rappresentato quelli che sono i valori che i poliziotti difendono con il.

