Celebrata la festa di San Michele Arcangelo patrono della Polizia di Stato
Si è svolta lunedì 29 settembre nel duomo di San Marco a Pordenone la festa del santo patrono della Polizia di Stato: San Michele Arcangelo. A stabilirlo fu una bolla papale di Pio XII del 29 settembre 1949. Da allora ha rappresentato quelli che sono i valori che i poliziotti difendono con il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: celebrata - festa
Celebrata a Palermo la festa di San Matteo, patrono della guardia di finanza
"Festa di San Matteo, Patrono della Guardia di Finanza" Santa Messa celebrata da S.E.R. Mons. Luigi Renna, Arcivescovo di Catania Giovedì 25 Settembre 2025, Basilica Cattedrale Sant'Agata V.M. - Catania - facebook.com Vai su Facebook
Celebrata a Castelvetrano la festa di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia - Celebrata a Castelvetrano la festa di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia. Come scrive itacanotizie.it
San Michele Arcangelo, festa della Polizia a Vibo (FOTO) - Tra omaggi al Patrono, Messa solenne e momenti di incontro con le famiglie, celebrato il proprio Patrono nel segno del dovere, del coraggio e della vicinanza ai cittadini ... zoom24.it scrive