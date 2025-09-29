Cecilia Sala a Molte Fedi | in Medio Oriente nuove generazioni sempre più radicalizzate
Bergamo. Scontri generazionali, dai trend su TikTok all’appoggio ad Hamas, che vedono esacerbarsi lo scontro, anche dialettico, tra Israele e Palestina. Nuove generazioni che, anziché spingere per accordi di pace, si ritrovano a parteggiare per gli opposti estremismi. Fratture generazionali profonde, in cui sembra interrompersi anche il dialogo tra padri e figli, sono state raccontate da Cecilia Sala a gres art 671 domenica 28 settembre, all’interno della rassegna culturale Molte fedi sotto lo stesso cielo, promossa dalle Acli di Bergamo. In occasione della pubblicazione del suo reportage “ I figli dell’odio”, la giornalista e podcaster, detenuta in Iran dallo scorso dicembre e liberata l’8 gennaio, ha raccontato, in dialogo con Francesco Rocchetti, segretario generale ISPI, la propria esperienza di prigionia e fatto una panoramica sulla situazione mediorientale, tra la distruzione della Palestina, la radicalizzazione di Israele e il collasso dell’Asse della resistenza che vede l’Iran in prima fila. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
