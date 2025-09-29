C' è un nuovo vigneto al centro di Roma | coltiverà le viti più apprezzate dagli antichi romani

Romatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mille e quattrocento metri quadrati, alle pendici di Villa Celimontana, sono da oggi coltivati a vite. Si tratta del nuovo vigneto che il sindaco, insieme all’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, ha inaugurato nella mattinata del 29 settembre.La vigna, realizzata all’interno del parco di San. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovo - vigneto

Cerca Video su questo argomento: C 232 Nuovo Vigneto