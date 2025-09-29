C' è un nuovo vigneto al centro di Roma | coltiverà le viti più apprezzate dagli antichi romani
Mille e quattrocento metri quadrati, alle pendici di Villa Celimontana, sono da oggi coltivati a vite. Si tratta del nuovo vigneto che il sindaco, insieme all’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, ha inaugurato nella mattinata del 29 settembre.La vigna, realizzata all’interno del parco di San. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: nuovo - vigneto
Nuovo Menu Colazione di Lavoro Valido a pranzo da lunedì 03 marzo. Prenota la tua pausa pranzo presso il nostro ristorante, vi aspettiamo per consumare i vostri piatti preferiti da noi! Chiamaci ? 035 831979 339 5893145 #RistoranteAlVigneto # - facebook.com Vai su Facebook