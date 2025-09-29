C’è un enorme cratere nascosto sotto il Mare del Nord | è la ‘cicatrice’ dell’asteroide di 43 milioni di anni fa?
A circa 130 chilometri al largo delle coste dello Yorkshire, nel cuore del Mare del Nord, si trova una struttura circolare conosciuta come Silverpit crater. Scoperto nel 2002 grazie alle indagini geofisiche delle compagnie petrolifere, il cratere, che misura circa 3 chilometri di diametro, per anni è stata al centro di un acceso dibattito, incuriosendo la comunità scientifica. La domanda aperta è rimasta la stessa: si tratta di un effetto geologico dovuto allo spostamento delle masse saline, oppure di una cicatrice lasciata dall’impatto di un asteroide? Un’indagine recente apporta nuovi dati, rilanciando con forza l’ ipotesi dell’impatto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: enorme - cratere
Gli scienziati confermano l’impatto di un asteroide: “Ha formato un enorme cratere nel Mare del Nord”
