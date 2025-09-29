C’è davvero una vespa morta in ogni frutto di fico?
Il fico, con la sua polpa dolce e succosa, è un frutto amato in tutto il mondo. Ma dietro la sua deliziosa facciata si nasconde una storia affascinante e, per alcuni, un po’ inquietante: il legame con le vespe. È un’antica leggenda metropolitana o c’è davvero una vespa morta in ogni fico che mangiamo? La verità è più complessa e sorprendente di quanto si possa immaginare. La risposta breve è che la maggior parte dei fichi che troviamo al supermercato sono, in realtà, privi di insetti. Tuttavia, le vespe dei fichi esistono, ma non sono le vespe che conosciamo. Si tratta di un gruppo di centinaia di specie di piccoli insetti, delle dimensioni di un moscerino della frutta, la cui esistenza è intrinsecamente legata a quella dei fichi, in un rapporto evoluto nel corso di milioni di anni. 🔗 Leggi su Cultweb.it
