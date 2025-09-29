2025-09-28 19:42:00 Arrivano conferme dal CdS: Il futuro di Dusan Vlahovic tiene sempre banco in casa Juventus. La scorsa estate, l’attaccante serbo ha rifiutato diverse destinazioni, determinato a rimanere a Torino fino alla scadenza naturale del suo contratto. Lo stesso Giorgio Chiellini, prima della partita con l’Atalanta, ha confermato che sarà un giocatore della Juventus fino al 30 giugno del 2026. “Quello che si legge in questi giorni è per noi surreale – le parole del Director Football of Strategy a Dazn -. Vlahovic non si muove, è un giocatore della Juve importante, sia che giochi dall’inizio, sia che entri”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Juve, ecco i club pronti a prendere Vlahovic a zero