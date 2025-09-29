cavalieri union in forma a parma ottimi auspici verso il campionato

"Una partita vera, molto bella. Mi è piaciuta la prestazione della squadra anche sul piano fisico: nei primi venti minuti siamo andati in svantaggio ed abbiamo evidenziato alcune difficoltà, poi però siamo emersi". Il direttore sportivo dei Cavalieri Union, Francesco Fusi, ha così commentato la vittoria che gli uomini del direttore tecnico Alberto Chiesa hanno conquistato ieri pomeriggio contro Parma. Un 38-28 concretizzatosi in trasferta, nel secondo dei tre test match del pre-campionato, arrivato dopo la sconfitta interna contro il Livorno di poco più di una settimana fa. E al netto del risultato finale, Chiesa può trarre indicazioni positive: nel corso della gara, ha fatto ampio ricorso al turnover, concedendo ampio minutaggio a tutti i giocatori ed assistendo alle mete dei vari Di Leo, Calizzano, Rustic, Morelli e Pancini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

