Cattolici impegnati in politica la Rete di Trieste a Piacenza | Non è un nuovo partito

Ilpiacenza.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La “Rete di Trieste” è arrivata anche a Piacenza. Il network di mille amministratori locali di tutta Italia che si rifanno ai principi della Dottrina sociale della Chiesa è approdato anche nel nostro territorio. Gian Marco De Biase, consigliere comunale civico a Bologna, è il referente regionale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cattolici - impegnati

Cattolici insieme oltre i partiti nella “Rete di Trieste”: un altro stile di fare politica - La "Rete di Trieste" approda anche a Piacenza e riceve la benedizione del vescovo Adriano Cevolotto. Riporta piacenzasera.it

Cattolici e politica: anche in Sicilia sarà presentata la “Rete di Trieste”. Incontri a Catania, Palermo e Caltanissetta - Arriva e si struttura anche in Sicilia la “Rete di Trieste”, piattaforma trasversale di amministratori locali ed esponenti politici cattolici nato nel febbraio 2025 per promuovere una politica “dal ... Come scrive agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Cattolici Impegnati Politica Rete