Catania scappa in scooter alla vista della Polizia | 37enne fermato con 65 grammi di cocaina nel borsello

Un 37enne è stato arrestato a Catania per detenzione di droga ai fini di spaccio dopo un controllo della Polizia nel quartiere San Leone. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

