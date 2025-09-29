Catania scappa in scooter alla vista della Polizia | 37enne fermato con 65 grammi di cocaina nel borsello
Un 37enne è stato arrestato a Catania per detenzione di droga ai fini di spaccio dopo un controllo della Polizia nel quartiere San Leone. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: catania - scappa
LEGIONE CARABINIERI SICILIA COMANDO PROVINCIALE DI CATANIA COMUNICATO STAMPA Catania. Scappano a bordo di un'utilitaria. Fermati e arrestati in tre di cui uno minorenne: a bordo i Carabinieri trovano droga e un'arma a salve modificata
Il Trapani prova a scappare, il Catania spreca ma lo riprende: è 1-1 #Catania #Sicilia #LiveSicilia
Scontro tra scooter e auto a Catania, morta 56enne - Una 56enne è morta in incidente stradale avvenuto nel tratto della circonvallazione di Catania di via Ulisse, in direzione di Misterbianco. ansa.it scrive
