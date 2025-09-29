' Catania Jazz per Gaza' | Cedric Hanriot&Time is Color
Ecco tutti gli appuntamenti in programma al teatro Metropolitan di Catania per la rassegna ‘Catania Jazz per Gaza’.23 ottobre CEDRIC HANRIOT & TIME IS COLOR5 novembre LINDA OH QUARTET12 novembre BLACK LIVES16 dicembre RAPHAEL GUALAZZI20 gennaio JAN BANG & EIDVIN AARSET QUARTET3 febbraio DANILO &. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: catania - jazz
Il trio jazz di Rita Marcotulli al Catania Summer Fest
https://dedalomultimedia.org/sezioni/cinema-teatro-e-spettacolo/29010-catania-al-monk-jazz-club-la-nuova-stagione-autunno-inverno-con-gianluigi-trovesi.html… #Catania #MonkJazzClub #Jazz #Algos #GianluigiTrovesi #MusicaDalVivo #EventiCatania #Si - X Vai su X
AVVISO AGLI ABBONATI E NON DI CATANIA JAZZ Questo sotto è il programma della stagione al Teatro Metropolitan di Catania . Iniziamo ufficialmente il 23 ottobre con un gruppo che è stato candidato agli ultimi Grammy, il quartetto di Cedric Hanriot & Time I - facebook.com Vai su Facebook
Cédric Hanriot & Time is Color apre la stagione di Catania Jazz 2025/26 - Prende il via la 42a stagione di Catania Jazz che, con un ricco cartellone che attraversa stili e generazioni, porta in città alcuni tra i protagonisti più importanti del jazz internazionale e ... Secondo guidasicilia.it