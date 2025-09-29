' Catania Jazz per Gaza' | Cedric Hanriot&Time is Color

Cataniatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco tutti gli appuntamenti in programma al teatro Metropolitan di Catania per la rassegna ‘Catania Jazz per Gaza’.23 ottobre CEDRIC HANRIOT & TIME IS COLOR5 novembre LINDA OH QUARTET12 novembre BLACK LIVES16 dicembre RAPHAEL GUALAZZI20 gennaio JAN BANG & EIDVIN AARSET QUARTET3 febbraio DANILO &. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: catania - jazz

