Catania controlli a tappeto tra Ognina e Picanello | trovati lavoratori pagati 3,50 euro l’ora

Controlli straordinari della Polizia nei quartieri Ognina e Picanello: denunce, sequestri e sanzioni per 30 mila euro a Catania.

Controlli sul lavoro a Catania: Denunciati tre imprenditori per violazioni gravi

Controlli sul corretto conferimento dei rifiuti, 86 verbali e due denunce a Catania

Catania, controlli in un locale della Scogliera: irregolarità e sanzioni per oltre 6000 euro

Controlli straordinari a San Berillo, a Catania, coordinati dalla Polizia di Stato con il supporto della Polizia Locale per contrastare criminalità e degrado. Grazie al fiuto del cane antidroga "Ares" sono state sequestrate diverse dosi di droga, nascoste tra vecchie

