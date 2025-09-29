Castello di Rivoli tre commissioni a Castelli Ourahmane e Murillo
Torino, 29 set. (askanews) - Il Castello di Rivoli continua a intensificare il proprio rapporto con gli artisti contemporanei introducendo nuove opere commissionate per la collezione del museo torinese. "Inserzioni - ha spiegato ad askanews Francesco Manacorda, direttore del Castello - è una nuova serie che inauguriamo oggi al Castello di Rivoli che vede protagonisti, artisti del nostro tempo, artisti che sono particolarmente significativi oggi e che vengono commissionati a una collaborazione con l'edificio del Castello, a una specie di dialogo con l'architettura barocca, con l'architettura non finita dell'istituzione portando quindi la loro visione del futuro nel passato storico dell'edificio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Enrico David in mostra al Castello di Rivoli: un inno al corpo e all'immaginazione
