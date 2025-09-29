Castellani Visita Mattarella in Kazakistan rafforza le relazioni

Ildenaro.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) – “La visita del presidente Mattarella è un momento molto importante nelle relazioni bilaterali italo-kazake. L’Italia e il Kazakistan sono due Paesi amici, ma non tutti i giorni arriva un capo di Stato, e un capo di Stato di un Paese importante come l’Italia”. Così Martino Castellani, direttore dell’Ice ad Almaty, commenta la visita in Kazakistan dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Il presidente Mattarella aveva ricevuto il presidente (kazako) Tokaev a gennaio 2024 e aveva promesso che sarebbe venuto qui in Kazakistan per restituire la visita. Ha mantenuto la promessa e questo è un passo molto, molto importante in queste relazioni, anche perchè segue la visita a maggio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni”, ha osservato Castellani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: castellani - visita

castellani visita mattarella kazakistanCastellani "Visita Mattarella in Kazakistan rafforza le relazioni" - "La visita del presidente Mattarella è un momento molto importante nelle relazioni bilaterali italo- msn.com scrive

castellani visita mattarella kazakistanCastellani “Salto di qualità nelle relazioni tra Italia e Kazakistan” - “La visita del presidente Mattarella è un momento molto importante nelle relazioni bilaterali italo- Lo riporta italpress.com

Cerca Video su questo argomento: Castellani Visita Mattarella Kazakistan