Castellani Visita Mattarella in Kazakistan rafforza le relazioni
ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) – “La visita del presidente Mattarella è un momento molto importante nelle relazioni bilaterali italo-kazake. L’Italia e il Kazakistan sono due Paesi amici, ma non tutti i giorni arriva un capo di Stato, e un capo di Stato di un Paese importante come l’Italia”. Così Martino Castellani, direttore dell’Ice ad Almaty, commenta la visita in Kazakistan dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Il presidente Mattarella aveva ricevuto il presidente (kazako) Tokaev a gennaio 2024 e aveva promesso che sarebbe venuto qui in Kazakistan per restituire la visita. Ha mantenuto la promessa e questo è un passo molto, molto importante in queste relazioni, anche perchè segue la visita a maggio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni”, ha osservato Castellani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: castellani - visita
