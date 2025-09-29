Castellammare di Stabia | Controlli dei Carabinieri in città

Controlli serrati tra il centro e i quartieri periferici: sequestri di droga, denunce per guida senza patente e decine di sanzioni per infrazioni al codice della strada.. Weekend di controlli straordinari nella città stabiese. Nelle ultime 48h i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, insieme a quelli del Reggimento Campania e agli agenti della locale Polizia Municipale, hanno svolto un servizio nelle strade più frequentate della città. Nel bilancio denunce per guida senza patente, circolazione con veicoli sottoposti a sequestro e furti di lieve entità. Rinvenuti e sequestrati quantitativi di droga nascosti in punti strategici della città: piccoli involucri di marijuana e hashish occultati in traversa cantieri mercantili e una cospicua quantità di stupefacenti in un vano ascensore nel rione Savorito. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it