Castellabate finiti i lavori alla scuola di Ogliastro | Riconsegnata più efficiente
Riapre dopo i lavori di ammodernamento il plesso scolastico di Ogliastro Marina. Per la struttura in questione gli interventi sono stati finanziati dai Fondi Poc Energia 2025 per circa 100.000 euro. Le attività hanno riguardato l'adeguamento e l'ammodernamento degli impianti, un isolamento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Castellabate: riapre il plesso scolastico di Ogliastro Marina, terminati i lavori di ammodernamento - Impianti adeguati e ammodernati, isolamento termico più efficace, nuovi infissi e sistemi a basso impatto ambientale che rendono la scuola non solo più funzionale ... Riporta infocilento.it
Castellabate, riprendono i lavori per il Polo Scolastico di Santa Maria - «È per noi una soddisfazione annunciare la ripresa dei lavori», afferma il sindaco. Come scrive quotidianodelsud.it