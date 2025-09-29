Castellabate finiti i lavori alla scuola di Ogliastro | Riconsegnata più efficiente

Riapre dopo i lavori di ammodernamento il plesso scolastico di Ogliastro Marina. Per la struttura in questione gli interventi sono stati finanziati dai Fondi Poc Energia 2025 per circa 100.000 euro. Le attività hanno riguardato l'adeguamento e l'ammodernamento degli impianti, un isolamento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it