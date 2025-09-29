CASTELLABATE AMMODERNAMENTO PLESSO SCOLASTICO DIOGLIASTRO MARINA | TERMINATI I LAVORI E RICONSEGNATA LA SCUOLA

Non si fermano gli interventi e gli investimenti dell’Amministrazione Comunale di Castellabate a favore dell’edilizia scolastica. Dopo i lavori completati per il plesso scolastico di Alano-Lago, da oggi ha riaperto i battenti in una veste del tutto rinnovata anche la struttura di Ogliastro Marina. Anche in questo caso gli interventi sono stati finanziati dai Fondi Poc Energia 2025 per circa 100.000 euro e finalizzati all’efficientamento energetico e al miglioramento della qualità degli ambienti scolastici. Impianti adeguati e ammodernati, isolamento termico più efficace, nuovi infissi e sistemi a basso impatto ambientale che rendono la scuola non solo più funzionale, ma anche più attenta all’ambiente sono solo alcune delle attività svolte all’interno della struttura. 🔗 Leggi su Primacampania.it

