Castagneto Carducci la vecchia Aurelia si trasforma in set per uno spot pubblicitario | cambia la viabilità
Un tratto lungo alcune centinaia di metri della vecchia Aurelia, nel territorio comunale di Castagneto Carducci a due passi da Bolgheri, lunedì 29 e martedì 30 settembre si trasformeranno in un set cinematografico per uno spot pubblicitario. Ovvero riprese in movimento di automobili da parte. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: castagneto - carducci
Castagneto Carducci | Viabilità abusiva nell'area protetta, due persone denunciate
“Si acceleri per la ricandidatura ufficiale di Giani governatore”: appello dei sindaci di Cecina, Bibbona e Castagneto Carducci
Aurelia, tre auto coinvolte in un tamponamento a Castagneto Carducci: traffico a rilento in direzione nord
Paradù Tuscany EcoVillage & Resort | Castagneto Carducci - facebook.com Vai su Facebook