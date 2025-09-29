Castagneto Carducci la vecchia Aurelia si trasforma in set per uno spot pubblicitario | cambia la viabilità

Livornotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tratto lungo alcune centinaia di metri della vecchia Aurelia, nel territorio comunale di Castagneto Carducci a due passi da Bolgheri, lunedì 29 e martedì 30 settembre si trasformeranno in un set cinematografico per uno spot pubblicitario. Ovvero riprese in movimento di automobili da parte. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

