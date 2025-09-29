Castagne in Toscana via alla stagione | dove raccoglierle le ricette i prezzi le sagre dedicate
Torna il periodo delle passeggiate nei boschi e del profumo di caldarroste in città. Un frutto protagonista dell'autunno, radicato nella tradizione culturale. E che ha molti estimatori. Il picco di maturazione avviene tra metà ottobre e inizio novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
L'autunno è il periodo delle castagne: bollite, arrostite sul fuoco, cotte al fornoo in padella, utilizzate in tanti piatti, dai primi ai dolci. Si possono realizzare biscotti , ciambelloni , crostate , marmellate , i famosissimi marron glac
Stagione delle castagne al via in provincia di Varese: “Le piante sono cariche” - Il raccolto 2025 si preannuncia positivo, mentre la nuova sede operativa dei Castanicoltori a Castello Cabiaglio rilancia l’economia locale. Segnala varesenews.it
Coldiretti Toscana 'marciume castagne, danni per 300mila euro' - A rivelarlo è Coldiretti Toscana che, in seguito alle segnalazioni del Consorzio di tutela del Marrone del Mugello Igp, aveva richiesto alla Regione Toscana di aprire la procedura per le segnalazione ... Da ansa.it