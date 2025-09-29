Cassino due spettacoli al teatro Manzoni con il CUT
anto tanto tanto teatro con gli attori del CUT al TEATRO MANZONI, martedì 30 settembre 2025.Due spettacoli, il primo alle ore 17:00, una farsa ironica e divertente per bambini e famiglie dal titolo "GESÙ BAMBINO, IL PRESEPE E TRE CANTANTI", scritto da Bruno Galasso che ne ha composto anche le. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
