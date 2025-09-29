Cassino due spettacoli al teatro Manzoni con il CUT

Frosinonetoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

anto tanto tanto teatro con gli attori del CUT al TEATRO MANZONI, martedì 30 settembre 2025.Due spettacoli, il primo alle ore 17:00, una farsa ironica e divertente per bambini e famiglie dal titolo "GESÙ BAMBINO, IL PRESEPE E TRE CANTANTI", scritto da Bruno Galasso che ne ha composto anche le. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cassino - spettacoli

Oltreunpo, l’ultimo saggio stagionale con due spettacoli al teatro Valentino - La scuola Oltreunpo Teatro propone, per domenica, gli ultimi saggi della stagione, riservati agli allievi adulti dei due corsi di avviamento professionale. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

cassino due spettacoli teatroQuelli che il teatro al Civico - L’oggetto scenico primario, punto di partenza e arrivo di ogni intrigo, attorno al quale si dipanano e si intrecciano le funzioni drammaturgiche dei singoli personaggi dello spettacolo ‘La Cassaria’, ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cassino Due Spettacoli Teatro