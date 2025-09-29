Cassano coccola Pio Esposito | Sa giocare a calcio le donne scriveranno a lui e Camarda ma gli do questo consiglio
L’ex attaccante di Inter e Milan, Antonio Cassano, si esprime così su Francesco Pio Esposito e su Francesco Camarda, dandogli alcuni consigli. Nel corso dell’ultima puntata di Viva el Futbol su Twitch, l’ex attaccante dell’ Inter, Antonio Cassano, ha condiviso alcuni consigli a Pio Esposito e Francesco Camarda, giovani talenti del calcio italiano. Pio Esposito, che ha recentemente segnato il suo primo gol in Serie A con la maglia dell’Inter, ha ricevuto parole di apprezzamento da Cassano, che ha sottolineato le sue doti di lavoratore instancabile e il suo impegno in campo. I consigli di Cassano per una carriera di successo. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: cassano - coccola
