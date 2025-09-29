Caso Sofia l’inchiesta si espande | in aula Rosa Vespa

Sbircialanotizia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una piccola vita sottratta e poi restituita in poche, lunghissime ore: la vicenda della neonata Sofia, rapita lo scorso 21 gennaio dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza, è tornata oggi al centro dell’attenzione giudiziaria, con nuovi indagati e la presenza di Rosa Vespa davanti ai giudici mentre altre figure finiscono nel mirino degli inquirenti. Nuovi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

caso sofia l8217inchiesta si espande in aula rosa vespa

© Sbircialanotizia.it - Caso Sofia, l’inchiesta si espande: in aula Rosa Vespa

In questa notizia si parla di: caso - sofia

Il caso Sofia Stefani. I giudici gelano la famiglia: "Non fu femminicidio" - Lo ha chiarito il presidente della Corte d’Assise (e presidente del tribunale di Bologna) Pasquale Liccardo, all’apertura del processo contro l’ex ... Si legge su quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Caso Sofia L8217inchiesta Espande