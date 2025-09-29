La questione dello stadio milanese continua ad essere al centro del dibattito calcistico. E in queste ultime ore è spuntato un nuovo retroscena La corsa contro il tempo per il via libera dell’Uefa per gli Europei 2032 continua. Al momento i vertici del calcio europeo non considerano San Siro uno stadio a norma per ospitare la competizione continentale in programma fra sette anni e questo rappresenta uno smacco per il nostro Paese. Per questo motivo il sindaco Sala sta spingendo con Milan ed Inter di iniziare i lavori di ammodernamento che possano consentire di avere l’ok. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Caso San Siro, spunta un retroscena: c’entrano Inter e Milan