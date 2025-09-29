Caso Garlasco ex pm Venditti annuncia passo indietro da Casinò Campione d’Italia

Webmagazine24.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari perché – a dire delle procura di Brescia – avrebbe favorito dietro il compenso di denaro l'archiviazione di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, annuncia il suo addio al ruolo ricoperto nel Casinò di Campione dItalia. Decisione che . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caso - garlasco

Caso Garlasco, Ultime News: Chiara Poggi E’ Stata Seviziata!

Filorosso, le vacanze degli italiani e il caso Garlasco nella puntata di stasera

Caso Garlasco, si laureò alla Bocconi con 110 e lode mentre era indagato: cosa fa oggi Alberto Stasi

caso garlasco ex pmGarlasco, l'ex pm Mario Venditti fa un passo indietro: vuole dimettersi dal Casinò Campione d’Italia - Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, è attualmente indagato per corruzione in atti giudiziari. Segnala leggo.it

caso garlasco ex pmGarlasco, colpo di scena sull'ex pm Venditti: si dimette da presidente del Casinò di Campione - L’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari con l’accusa di aver ricevuto denaro per scagionare ... Scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Garlasco Ex Pm