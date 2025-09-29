Caso Alessi l' assessore Barcaioli | Si apre una nuova fase Fiducia nel lavoro dell’Ufficio scolastico regionale
L’assessore all’Istruzione della Regione Umbria, Fabio Barcaioli, interviene sulla sospensione della dirigente al liceo Scientifico Alessi di Perugia.“Si apre una fase nuova per una scuola che ha un ruolo centrale nella vita culturale della città e nella formazione dei nostri giovani - sottolinea. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Caso Alessi, l’esposto delle famiglie in cerca di una soluzione definitiva http://ow.ly/WiaE106mVJB [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X
Sospesa la preside del liceo Alessi. Assessore Barcaioli: "Si apre una nuova fase per la scuola" - La dirigente scolastica del liceo scientifico "Galeazzo Alessi" di Perugia, la professoressa Laura Carmen Paladino, è stata sospesa dall'incarico a partire da oggi, lunedì 29 settembre, come disposto ... Riporta corrieredellumbria.it
Barcaioli, cambio dirigenza al liceo scientifico Alessi Perugia - L'assessore all'Istruzione della Regione Umbria, Fabio Barcaioli, interviene sulla notizia del cambio di dirigenza al liceo scientifico Alessi di Perugia, ufficializzato oggi dall'Ufficio scolastico r ... Si legge su ansa.it