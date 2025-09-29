Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Scalda i tuoi pranzi ovunque con lo scaldavivande portatile in super sconto lanazione.it
Andreas Muller e Veronica Peparini sposi: il romantico video ildifforme.it
Matrimonio a prima vista: anticipazioni della quinta puntata e colpo di scena del 1 ottobre jumptheshark.it
School of Life: Il docu-film di Still I Rise su Nicolò Govoni al cinema il 30 settembre screenworld.it
Lewis Hamilton, il commosso addio al bulldog Roscoe: ‘Un’anima bella’ notizieaudaci.it
Frosinone, manomette per tre volte il braccialetto elettronico: il giudice lo fa tornare in carcere virgilio.it
Il Real Madrid si lamenta per l’altezza del manto erboso di Almaty: richiesta insolita alla Uefa
Martedì sera i blancos giocano in Champions contro i kazaki del Kairat ma le condizioni del terreno... ► fanpage.it
Regionali Marche, Acquaroli rieletto presidente: Ricci grida alla “campagna impari”
Francesco Acquaroli è stato rieletto presidente della Regione Marche. Dato vincitore dalle proiezio... ► ildifforme.it
DIRETTA Serie A, Genoa Lazio | Formazioni UFFICIALI LIVE
Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra i rossoblu di Vieira e i biancocelesti di Sar... ► calciomercato.it
Don Flavio Paoli, speranze finite: trovato il corpo senza vita del padre missionario scomparso l'11 agosto nei boschi in Val di Non
TRENTO - È stato ritrovato nel pomeriggio, in un dirupo, il corpo di padre Flavio Paoli, il missiona... ► ilgazzettino.it
Renato Zero svela ‘L’OraZero’: 19 canzoni per un ascolto lento e consapevole
Renato Zero torna con il suo album più atteso. Alla vigilia dei suoi 75 anni, il cantautore svela “... ► sbircialanotizia.it
È finita tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa “dopo 17 anni intensi insieme”
Diciassette anni insieme sono tanti. Sono anni in cui si impara a conoscersi, si vive di emozioni e... ► dilei.it
Tron: Ares | Jared Leto, Jodie Turner Smith e Joachim Rønning a Milano per un evento spettacolare
In occasione del tour promozionale di Tron: Ares, la Disney ha organizzato un evento straordinario ... ► universalmovies.it
Fondazione Musme, il nuovo presidente è Franco Nicastro
Con proprio decreto il presidente della Provincia di Padova, Sergio Giordani, ha nominato Franco N... ► padovaoggi.it
Sensi, ex giocatore nerazzurro si trasferisce nel nuovo Club: l’annuncio ufficiale del centrocampista italiano
di RedazioneSensi, decisa la nuova squadra dell’ex centrocampista nerazzurro: l’annuncio del Club pe... ► internews24.com
La tradizione compie 50 anni: a Monticelli torna Fiera dell'Aglio
Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre tre giorni di gusto, musica e tradizione con la 50esima edizione... ► ilpiacenza.it
Padel, Fip Silver di Torino: trionfano Capra Goni e Osoro Iglesias
Roma, 29 set. (askanews) – Grande spettacolo al Palavillage di Grugliasco per il Fip Silver Medio... ► ildenaro.it
Elezioni Marche 2025, Matteo Ricci sconfitto: "Ho dato tutto ma non è bastato"
Le parole del candidato del centrosinistra: "Tifo per le Marche, spero che Acquaroli posso fare meg... ► ilrestodelcarlino.it
La Balloon Cup si conferma un successo e chiude con più di 52mila presenze
Si chiude con oltre 52mila spettatori la seconda edizione di “Aeronautica Militare Balloon Cup – d... ► ilpiacenza.it
Google Home si prepara a introdurre Home Brief: un riepilogo delle notifiche domestiche con AI
Google Home si prepara a integrare i riepiloghi intelligenti delle attività domestiche e l'arrivo ... ► tuttoandroid.net
Zootropolis 2: nel final trailer Judy e Nick uniscono le forze per aiutare un nuovo amico in difficoltà
Nel sequel del film animato della Disney i due simpatici protagonisti saranno alle prese con un mist... ► movieplayer.it
Eolico Offshore: Taranto e Brindisi vedono sfumare l'investimento da 500 milioni
BRINDISI – Le città di Brindisi e Taranto vedono sfumare il progetto Renexia. L'investimento da 50... ► brindisireport.it
Assegnati i titoli di Miss Volto Italy 2025: ecco tutte le vincitrici
Si sono spenti i riflettori sul concorso di bellezza “Miss Volto Italy 2025” organizzato dalla Fas... ► palermotoday.it
Pace e Sicurezza: il racconto straordinario della Polizia di Stato nei giorni dei Papi
Nella giornata del Patrono della Polizia di Stato verrà distribuita un’edizione straordinaria di P... ► avellinotoday.it
Di Gennaro dubbioso sulla Juve: «A centrocampo manca un Rabiot, un attaccante di riferimento ci deve essere sempre. Se giochi in casa…»
di Redazione JuventusNews24Di Gennaro dubbioso sulla Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore... ► juventusnews24.com
Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Ngonge riporta la parità in Parma Torino
di Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionat... ► juventusnews24.com
I “Colloqui di musica” inaugurano l’autunno di palazzo Sambonifacio
La Fondazione Omizzolo Peruzzi inaugura l’autunno con gli ormai tradizionali “Colloqui di musica”:... ► padovaoggi.it
Cascina: aperta la prevendita dei biglietti per la rassegna 'Domenica a teatro'
Aperta la prevendita dei biglietti per la nuova edizione della rassegna ‘Domenica a Teatro’, lo st... ► pisatoday.it
Agnelli, terremoto in aula: Margherita presenta un testamento inedito. Elkann: “Non cambia nulla”
Un colpo di scena scuote la disputa sull’eredità Agnelli. Nell’udienza civile a Torino, i legali di... ► panorama.it
PCUAE v6.1.0 è Qui: Scopri Tutte le Novità per le Tue Console Retro!
La scena dei modding per le console retro è in continua evoluzione, e PCUAE (Project Carousel USB A... ► gamesandconsoles.net
Simone De Bianchi al Grande Fratello 2025. È il figlio di un’altra concorrente
La casa del Grande Fratello sta per accogliere una coppia madre e figlio. La mamma la conoscete già... ► davidemaggio.it
Tutti i risultati provincia per provincia alle elezioni 2025 nelle Marche
Ancona, 29 settembre 2025 – Tutti i risultati provincia per provincia alle elezioni nelle Marche (a... ► ilrestodelcarlino.it
In Consiglio la discussione sul documento unico di programmazione, Lega all'attacco: "Dopo 15 mesi siamo a zero"
"Oggi Sindaco e Giunta hanno rendicontato in aula consiliare i risultati raggiunti dopo 15 mesi di... ► baritoday.it
Harry Potter la serie, spunta l’Hogwarts Express in un video inedito: ecco come sarà
Continuano a trapelare immagini riguardanti la nuova serie di Harry Potter. In particolare è stato ... ► game-experience.it
Il presidente Trump rinnova la minaccia di dazi del 100% sui film realizzati fuori dagli Stati Uniti
Il presidente statunitense Donald Trump ha rinnovato la minaccia di imporre dazi sui film prodotti ... ► metropolitanmagazine
Viabilità Roma Regione Lazio del del 29 09 2025 ore 19:40
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della r... ► romadailynews.it
Marche, Acquaroli rieletto: il centrodestra conferma la leadership regionale
Francesco Acquaroli conferma la sua guida delle Marche, superando il 51% dei voti e battendo l’ex... ► laprimapagina.it
Marche, Acquaroli: determinati a continuare il lavoro, governo vicino
Ancona, 29 set. (askanews) – “Voglio ringraziare tutta la coalizione e la classe dirigente che è ... ► ildenaro.it
Formazioni ufficiali Genoa Lazio, ecco le scelte dei due allenatori
Formazioni ufficiali Genoa Lazio, le scelte in vista della sfida tra biancocelesti e rossoblù. Le u... ► calcionews24.com
Valle d’Aosta, maggioranza e seggi in consiglio regionale dopo i risultati delle elezioni. Ecco chi governerà
Aosta, 29 settembre 2025 – Il sistema di voto in Valle d' Aosta è proporzionale, e per capire chi e... ► quotidiano.net
Marche, Acquaroli al comitato accompagnato da Arianna Meloni
Ancona, 29 set. (askanews) - Il neo eletto governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, è arrivato... ► quotidiano.net
A Sermoneta la Rievocazione Storica della Battaglia di Lepanto e Palio della Madonna della Vittoria
Appuntamento ormai tradizionale dell’autunno a Sermoneta quello della Rievocazione Storica della B... ► latinatoday.it
Mondiali di ciclismo 2025, tutti i record firmati da Pogacar ed Evenepoel a Kigali
Roma, 29 settembre 2025 - Mutuando l'espressione dal volley, quella attuale viene da molti definita... ► sport.quotidiano.net
Acquaroli: dedico la vittoria a Meloni, laprima che ha creduto in me
Ancona, 29 set. (askanews) - A chi dedica questa vittoria? "Alla prima persona che ha creduto in me,... ► quotidiano.net
Superati i 900 seggi scrutinati, Francesco Acquaroli allunga e saluta tutti
Dopo 933 sezioni scrutinate su 1.572 Francesco Acquaroli (Cdx) allunga con il 52,28%, mentre Matteo ... ► anconatoday.it
"Premio America Giovani 2025": la brindisina Irene Serinelli tra le eccellenze universitarie
TORCHIAROLO - Un giovane talento della provincia di Brindisi brilla oggi tra le eccellenze univers... ► brindisireport.it
Corbo: “Due talenti trascurati da Conte”. Ecco chi sono
Secondo Antonio Corbo, due talenti del Napoli meriterebbero più spazio. Secondo il giornalist... ► dailynews24.it
Lewis Hamilton: “La decisione più difficile della mia vita”. L’addio al suo Roscoe
Oggi non c’è spazio per velocità e adrenalina. Sono ore che scorrono lente per Lewis Hamilton, cost... ► dilei.it
Finisce con il bus contro il padiglione fieristico
Prima il guasto, poi la ripartenza e infine la fuoriuscita autonoma. Giornata tutta da dimenticare... ► padovaoggi.it
Struggles nella relazione di tim e lucy nell rookie: ecco il problema principale
La stagione 8 di The Rookie non sarà trasmessa prima del 2026, suscitando grande attesa tra gli app... ► jumptheshark.it
Viaggi leggeri senza sorprese: lo zaino perfetto ora in offerta su Amazon
Se ami viaggiare, scegli spesso le compagnie low cost e non vuoi brutte sorprese ai gate degli aero... ► lanazione.it
Blanca 3: qual è la razza di Cane 3, il successore di Linneo nella serie RAI?
Cane 3 è la fedele e vivace nuova guida a quattro zampe di Blanca nella terza stagione della serie R... ► movieplayer.it
River Run: Paredi e Basseghini firmano la distanza regina
La River Run Valtellina conferma il suo straordinario successo e continua a crescere. La terza edi... ► sondriotoday.it
Corruzione e favoritismi nelle Asl campane: anche Borrelli porta il caso in Procura
La sanità campana puzza. Non di medicina, non di cure, ma di concorsi truccati e incarichi venduti... ► avellinotoday.it
Sinner De Minaur, semifinale Atp Pechino 2025: a che ora e dove vederla in diretta
Jannik Sinner sta per scendere in campo per la semifinale dell'Atp 500 di Pechino. Il numero 2 del... ► today.it
Marche, Conte: ‘nostra seria proposta alternativa non ha convinto gli elettori’
''Ai cittadini marchigiani abbiamo offerto una seria proposta alternativa per realizzare un cambiame... ► imolaoggi.it
Lo spettacolo ?“Venere in Pelliccia”in scena al Teatro Forma
AL TEATRO FORMA di Bari La Compagnia Baroni Rampanti di Milano presenta la commedia.?“Venere in Pe... ► baritoday.it
Acquaroli:priorità manifattura e sanità
19.40 "Sono determinato a fare delle Marche una delle Regioni più sviluppate d'Europa". Così France... ► televideo.rai.it
Dalla Salernitana all’Al Ain, alla scoperta di Lombardo: “Siamo in grande crescita. Servono idee nuove per la Serie A” | ESCLUSIVO
Un passato nelle giovanili dell’Inter, diversi anni in granata e il passaggio dalla Spagna agli Emi... ► calciomercato.it
Verniciatori e autisti di bus: ecco le offerte di lavoro a Bergamo
CENTRI PER L’IMPIEGO. Come ogni settimana, sono state pubblicate le offerte di lavoro attive nei di... ► ecodibergamo.it
Clochard trovato morto, rintracciata la sorella: si occuperà di funerali e rimpatrio
LA VICENDA. La donna vive a Latina ed è stata contattata dal Comune di Bergamo: dopo l’autopsia, in... ► ecodibergamo.it
Ravenna, ruba vestiti in un negozio e tenta di rivenderli subito dopo: arrestato grazie a una segnalazione
Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Ravenna per furto aggravato dopo essere stato sorpreso a vend... ► virgilio.it
Migliori adattamenti di libri su netflix da non perdere
Negli ultimi dodici anni, le piattaforme di streaming hanno dimostrato una notevole capacità di tra... ► jumptheshark.it
San Siro, giornata spartiacque: il Consiglio vota la vendita. Inter e Milan davanti all’ultima curva
Nel calendario del pallone milanese, 29 settembre somiglia a una riga di confine. Da una parte sei ... ► milanzone.it
Locatelli Juve, il capitano tornerà tra i titolari in Champions League? Importante novità: la rivelazione non lascia dubbi anche sul futuro. Gli aggiornamenti
di Redazione JuventusNews24Locatelli Juve, il capitano tornerà tra i titolari in Champions League? L... ► juventusnews24.com