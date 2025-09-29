Caserta e Marcianise | al via il Secondo Settembre Olivettiano tra cultura arte e innovazione

Si è aperta il 29 settembre 2025, nella Sala Espositiva della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, la prima delle due giornate del Secondo Settembre Olivettiano, evento dedicato all’eredità culturale e progettuale di Adriano Olivetti. 🔗 Leggi su Casertanews.it