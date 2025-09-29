Case fatte con i container dismessi l’architetto che le realizza | Una villetta costa 140mila euro

Repubblica.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincenzo Russi, fondatore di Green Living, li utilizza come fossero mattoncini Lego, componendoli per creare appartamenti, scuole, caserme, campus universitari. 🔗 Leggi su Repubblica.it

case fatte con i container dismessi l8217architetto che le realizza una villetta costa 140mila euro

© Repubblica.it - Case fatte con i container dismessi, l’architetto che le realizza: “Una villetta costa 140mila euro”

In questa notizia si parla di: case - fatte

Case fatte con i container dismessi, l’architetto che le realizza: “Una villetta costa 100mila euro”

Cerca Video su questo argomento: Case Fatte Container Dismessi