Case fatte con i container dismessi l’architetto che le realizza | Una villetta costa 100mila euro
Vincenzo Russi, fondatore di Green Living, li utilizza come fossero mattoncini Lego, componendoli per creare appartamenti, scuole, caserme, campus universitari. 🔗 Leggi su Repubblica.it
