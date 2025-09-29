Cascina premiati i centisti

Cascina, sabato 27 settembre 2025 - La sala del consiglio comunale di Cascina ha ospitato la cerimonia di premiazione dei centisti degli istituti cascinesi. I 14 ragazzi che hanno riportato il massimo dei voti al termine dell’esame di maturità, quest’anno provenivano tutti dall’ Istituto Pesenti, rappresentato dalla dirigente scolastica Ivana Carmen Katy Savino. Oltre al sindaco di Cascina Michelangelo Betti, erano presenti, per gli altri Comuni interessati, Erika Biagetti (assessora all’istruzione di Calcinaia), Alessandra Dal Canto (assessora all’istruzione di Casciana Terme Lari), Paolo Moretti (assessore di Montopoli in Val d’Arno), Marica Guerrini (sindaca di Palaia) e Ines Testi (consigliera delegata di Peccioli). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cascina, premiati i centisti

