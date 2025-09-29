"Un uomo si è introdotto furtivamente nella cascina e ha dato fuoco al fienile, usando del materiale incendiario. Mio fratello lo ha inseguito e segnalato agli inquirenti". È questo il racconto della figlia dei titolari di Cascina Pioltino, azienda agricola di Zibido San Giacomo che nella tarda serata di sabato è stata interessata da un incendio che ne ha totalmente distrutto il fienile. Il presunto piromane è stato identificato, benché nella giornata di ieri ancora non fossero scattati provvedimenti a suo carico. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, competenti per territorio, che dovranno chiarire le effettive responsabilità dell’uomo, nonché i contorni della vicenda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cascina Pioltino, fienile in fiamme: "Ho visto il piromane in azione"