Casa famiglia avviata abusivamente | Polizia Locale chiude l' attività in un' abitazione

La Polizia Locale, coadiuvata da un medico del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di Ravenna, è intervenuta la scorsa settimana a Sant’Alberto, a seguito di segnalazione della sezione di Ravenna dell'Associazione Nazionale Carabinieri, per la sospetta apertura di una “Casa Famiglia” per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

casa famiglia avviata abusivamenteRavenna, chiude la casa famiglia e ne apre una abusiva nella propria abitazione - Chiusa la casa famiglia gestita a Ravenna, ha trasferito gli anziani in un’altra struttura a Sant’Alberto; un’abitazione privata, che tuttavia non ... Come scrive corriereromagna.it

Scoperta casa famiglia abusiva a Sant’Alberto: anziani riaffidati ai familiari - Una casa famiglia per anziani priva di autorizzazioni, di cui non è stato diffuso il nome, è stata scoperta e chiusa a Sant’Alberto dalla Polizia Locale ... Si legge su ravennanotizie.it

