Casa del Quartiere a Torino torna il Festival della Sostenibilità
Sabato 4 e domenica 5 ottobre l’Aiuola Ginzburg di San Salvario, di fronte alla Casa del Quartiere, ospiterà una nuova edizione del Festival della Sostenibilità, due giornate ricche di giochi, laboratori e attività dedicate a bambini, ragazzi e famiglie. Un fine settimana per l’ambiente e il futuro del pianeta Promosso dall’associazione Manzoni People, l’evento ha . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: casa - quartiere
Comprare casa a Forlì, Ca’Ossi-Resistenza il quartiere più richiesto
Deserto sociale e 8 addetti a casa: "Salvate l’ultimo bar del quartiere"
Comprare casa a Bergamo, il quartiere più richiesto è Malpensata-Celadina
Casa di Quartiere Rosa Marchi - facebook.com Vai su Facebook
Emergenza casa, a Torino si discute una delibera contro gli alloggi sfitti. Ma la maggioranza a guida Pd l’ha annacquata - Il testo, di iniziativa popolare, propone aumenti di tasse e persino requisizioni per i grandi proprietari con case vuote ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Torino si trasforma in un palcoscenico: torna il Festival delle Arti Popolari 2025 - Dal 23 al 28 settembre 2025 a Torino la terza edizione del Festival delle Arti Popolari: spettacoli, laboratori e concerti gratuiti in città. Riporta quotidianopiemontese.it