Casa Bianca | Siamo vicini a un accordo per Gaza

La Casa Bianca ha fatto sapere che Israele e Hamas sarebbero «molto vicini» a un’intesa per porre fine alla guerra a Gaza e avviare un processo di pace stabile in Medio Oriente. Lo ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt, spiegando ai giornalisti che il presidente Donald Trump avrebbe discusso con il premier israeliano Benjamin Netanyahu il «piano in 21 punti» proposto dagli Stati Uniti. L’incontro si è svolto alla vigilia del bilaterale ufficiale tra i due leader, con l’obiettivo di definire i punti chiave di un accordo che includa anche la restituzione degli ostaggi. Trump sentirà l’emiro del Qatar prima del bilaterale con Netanyahu. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Casa Bianca: «Siamo vicini a un accordo per Gaza»

