Casa Bianca si incendia auto del Secret Service | chiuse diverse strade | Trump | Tariffe al 100% sui film realizzati fuori dagli Stati Uniti

"Il nostro settore cinematografico è stato sottratto agli Stati Uniti d'America da altri Paesi, proprio come si ruba una caramella a un bambini", ha detto il presidente, che ha messo nel mirino anche i mobili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Casa Bianca, si incendia auto del Secret Service: chiuse diverse strade | Trump: "Tariffe al 100% sui film realizzati fuori dagli Stati Uniti"

In questa notizia si parla di: casa - bianca

Casa Bianca, terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora

Trump pronto a rinviare i dazi al 1° agosto, le prime lettere dalla Casa Bianca: ecco le tariffe e quali sono i primi Paesi colpiti

Portavoce Casa Bianca: Trump è in ottima salute. Ha insufficienza venosa cronica alle gambe

Alla Casa Bianca è atteso il premier israeliano Netanyahu - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, oggi il vertice Trump-Netanyahu alla Casa Bianca - X Vai su X

Suv del Secret Service si incendia fuori dalla Casa Bianca - Un veicolo del Secret Service ha preso fuoco all’esterno della Casa Bianca, causando la chiusura delle strade in vista della visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu. gazzettadelsud.it scrive

Il video di auto e cassonetti incendiati vicino alla casa di Netanyahu a Gerusalemme - Un gruppo di attivisti e manifestanti ha dato fuoco a diversi cassonetti per la raccolta differenziata nei pressi dell'abitazione del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme. Da video.corriere.it