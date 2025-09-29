Casa a prima vista Filippo Errera | Non sapevo avrei sostituito Blasco Le case non le vediamo sempre prima

Filippo Errera ha sostituito Blasco Pulieri in una delle ultime puntate di Casa a prima vista. "Non sapevo nulla, nemmeno che avrei preso il suo posto. La produzione mi ha contattato e ho fatto due provini", ha raccontato a Fanpage.it. Titolare di una sua agenzia a Roma, 28 anni, ci ha spiegato come funziona la selezione di un agente immobiliare e alcuni retroscena, come la scelta delle case proposte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ida Di Filippo di Casa a prima vista e la proposta di nozze in barca davanti ai Faraglioni di Capri - L'agente immobiliare di Casa a prima vista ha ricevuto l'anello e un mazzo di rose rossa da Pietro Albano, con cui è fidanzata da 12 anni: «Credo che tutte le persone con cui sono stata prima mi siano ... Lo riporta vanityfair.it

