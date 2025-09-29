Cartoline dal passato

Il rito estivo della cartolina è argomento da tavolata nostalgica. Roba da boomer o collezionisti di cimeli. Lo spunto per parlarne (bene) ci giunge non a caso dalla raccolta di quasi 3 milioni di pezzi di un lecchese che cerca uno spazio per custodirli che non sia su Cloud. La superiorità della cartolina sulla foto via chat o social non è la stessa del libro stampato rispetto all'edizione Kindle. Ché tanto, a meno di non essere collezionisti, le cartoline finivano perse in qualche trasloco o repulisti generale, come le immagini vecchie di un cellulare. No, la differenza la faceva la liturgia precedente e successiva all'invio: dalla selezione dei destinatari meritevoli del souvenir alla scelta del panorama giusto, dalla composizione del messaggio all'attesa di verificare chi ci avesse scritto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cartoline dal passato

