Al via la Carta della Cultura. Dal 1 ottobre è possibile chiedere il bonus da 100 euro per comprare libri cartacei o in formato digitale (purché provvisti di codice Isbn) presso librerie e punti vendita convenzionati. È una misura introdotta con la legge per la promozione della lettura del 2020 e ora, dopo i decreti attuativi, si concretizza. Ciò significa che chi risponde ai requisiti richiesti può fare domanda, anche per le annualità passate, a partire dal 2020, accumulando così fino a 500 euro. Come funziona la Carta della Cultura. La Cart della Cultura a è digitale e sarà caricata direttamente nella sezione “Portafoglio” dell’App IO. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Carta della Cultura: come richiedere il bonus libri da 100 euro