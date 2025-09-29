Carta canta ma non convince I britannici la libertà e noi

Leggo che oltremanica infuria la polemica sul progetto del governo Starmer di introdurre la carta d’identità digitale nel Regno Unito, ipotesi contro cui protesta non solo l’opposizione ma anche parte dello stesso partito laburista. Identica polemica bipartisan era impazzata qualche anno fa, quando il governo conservatore aveva imposto l’utilizzo di un documento di identità per poter essere ammessi ai seggi nel giorno delle elezioni. Gli inglesi giustamente inorridiscono alla sola idea di dover portare sempre addosso un pezzo di carta su cui siano fissate le proprie generalità, e ancor più di fronte all’evenienza – che lo stesso Starmer si è precipitato a escludere – di venire fermati per strada da forze dell’ordine che intimino di favorire i documenti, come nelle peggiori dittature di destra e di sinistra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

