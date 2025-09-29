Carrello con barca si sgancia e travolge una donna in strada

Attimi di terrore questa mattina nel porto di Pozzuoli dove un carrello che trasportava un'imbarcazione si è - per cause da accertare - sganciato, travolgendo una donna in strada.La signora è stata subito soccorsa da alcuni passanti, prima dell'arrivo dei sanitari del 118. Le sue condizioni non. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

carrello barca sgancia travolgePozzuoli, carrello con barca si sgancia al porto e colpisce una donna - Momenti di paura questa mattina al porto di Pozzuoli, dove un carrello che trasportava una barca si è improvvisamente sganciato, finendo la sua corsa contro una donna che ... Come scrive msn.com

