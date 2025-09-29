Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli emiliani sono di scena in Toscana con l’intento di confermare il loro primato in classifica. Carrarese vs Modena si giocherà mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio dei marmi. CARRARESE VS MODENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani hanno ottenuto sei punti in cinque partite e soprattutto tanti rimpianti per aver sciupato molte occasioni sul proprio campo. Nell’ultimo turno è arrivato un buon pareggio sul campo dell’Empoli che fa ben sperare in vista della lotta salvezza. Gli emiliani stanno sognando ad occhi aperti per il primato in classifica con 13 punti, frutto di quattro vittorie su cinque. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Carrarese vs Modena, sesta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla