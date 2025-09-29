Carrarese vs Modena sesta giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli emiliani sono di scena in Toscana con l’intento di confermare il loro primato in classifica. Carrarese vs Modena si giocherà mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio dei marmi. CARRARESE VS MODENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani hanno ottenuto sei punti in cinque partite e soprattutto tanti rimpianti per aver sciupato molte occasioni sul proprio campo. Nell’ultimo turno è arrivato un buon pareggio sul campo dell’Empoli che fa ben sperare in vista della lotta salvezza. Gli emiliani stanno sognando ad occhi aperti per il primato in classifica con 13 punti, frutto di quattro vittorie su cinque. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: carrarese - modena
Carrarese Imminente il ritorno di Bozhanaj. La società è in trattativa con il Modena
Carrarese Arriva dal Modena la punta Abiuso. E c’è la trattativa anche per l’esterno Ponsi
Coppa Italia, Udinese e Torino passano il turno: fuori Carrarese e Modena
#Modena al comando, #Pescara rimontato. Pari tra #Empoli e #Carrarese - X Vai su X
I risultati della quinta giornata di Serie B, mancano Modena-Pescara e Empoli-Carrarese - facebook.com Vai su Facebook
Pagelle Empoli-Carrarese: Shpendi torna a segnare, Finotto blocca Pagliuca. I Toscani non escono dalla crisi - Il derby toscano tra Empoli e Carrarese chiude la quinta giornata di Serie B: Finotto nel finale riprende la partita dopo il gol del neo entrato Ceesay ... Come scrive sport.virgilio.it
Modena al comando, Pescara rimontato. Pari tra Empoli e Carrarese - Pagliuca non riesce a vincere, raggiunto da Finotto all'88' ... Segnala tuttosport.com