CARRARESE TUTTO CUORE Pari pazzo nel derby a Empoli Azzurri avanti e poi ribaltati Ma nel finale ci pensa Finotto
EMPOLI 2 CARRARESE 2 EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Lovato, Guarino (83' Curto), Oberatin; Elia, Ignacchiti, Ghion, Yepes (71' Moruzzi), Carboni (59' Ceesay); Saporiti (71' Ilie), Shpendi (71' Popov). A disp. Perisan, Ebuehi, Belardinelli, Tosto, Indragoli, Haas, Bianchi. All. Pagliuca. CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese (71' Ruggeri), Oliana (83' Bouah), Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli, Bozhanaj (62' Rubino), Cicconi (83' Belloni); Sekulov (62' Abiuso), Finotto. A disp.: Fiorillo, Garofani, Salamon, Melegoni, Parlanti, Accornero, Arena, Torregrossa. All. Calabro. Arbitro: Di Marco di Ciampino; assistenti Preti di Mantova e Giuggioli di Grosseto; quarto ufficiale Zanotti; Var Prontera; Avar Del Giovane.
