CARRARESE TUTTO CUORE Pari pazzo nel derby a Empoli Azzurri avanti e poi ribaltati Ma nel finale ci pensa Finotto

Sport.quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

EMPOLI 2 CARRARESE 2 EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Lovato, Guarino (83’ Curto), Oberatin; Elia, Ignacchiti, Ghion, Yepes (71’ Moruzzi), Carboni (59’ Ceesay); Saporiti (71’ Ilie), Shpendi (71’ Popov). A disp. Perisan, Ebuehi, Belardinelli, Tosto, Indragoli, Haas, Bianchi. All. Pagliuca. CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese (71’ Ruggeri), Oliana (83’ Bouah), Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli, Bozhanaj (62’ Rubino), Cicconi (83’ Belloni); Sekulov (62’ Abiuso), Finotto. A disp.: Fiorillo, Garofani, Salamon, Melegoni, Parlanti, Accornero, Arena, Torregrossa. All. Calabro. Arbitro: Di Marco di Ciampino; assistenti Preti di Mantova e Giuggioli di Grosseto; quarto ufficiale Zanotti; Var Prontera; Avar Del Giovane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

carrarese tutto cuore pari pazzo nel derby a empoli azzurri avanti e poi ribaltati ma nel finale ci pensa finotto

© Sport.quotidiano.net - CARRARESE TUTTO CUORE. Pari pazzo nel derby a Empoli. Azzurri avanti e poi ribaltati. Ma nel finale ci pensa Finotto

In questa notizia si parla di: carrarese - tutto

Carrarese Affondato con nove reti il Kaltern. Positiva la prestazione di tutto il gruppo

Spezia-Carrarese da ’tutto esaurito’. Aquile, derby col morale alle stelle

carrarese tutto cuore pariCuore Carrarese: Finotto strappa nel finale un pari dalle mille emozioni, è 2-2 a Empoli - I marmiferi continuano a crederci ed a due dalla fine la riprendono proprio con Finotto che trafigge Fulignati sul filo del fuorigioco dopo un gran pallone filtrante di Abiuso. Riporta msn.com

carrarese tutto cuore pariLa Nazione - Cuore Carrarese: Finotto strappa nel finale un pari dalle mille emozioni, è 2-2 a Empoli - "Cuore Carrarese: Finotto strappa nel finale un pari dalle mille emozioni, è 2- Da tuttob.com

Cerca Video su questo argomento: Carrarese Tutto Cuore Pari