Caroline Darian figlia di Gisèle Pelicot non parla più con sua madre | Mi ha abbandonata

Lo scorso 19 dicembre, ad Avignone, si è concluso il processo per gli stupri commessi da Dominique Pelicot, e da oltre cinquanta complici, ai danni dell’allora moglie Gisèle Pelicot. La donna, drogata e violentata mentre era incosciente da decine di uomini, di varia età ed estrazione sociale, adescati online dall’ex marito, è suo malgrado diventata un simbolo della lotta alla violenza di genere, grazie al coraggio mostrato in tribunale nell’affrontare direttamente i suoi aguzzini. La sua famiglia si è naturalmente stretta intorno a lei e sua figlia Caroline Darian, che potrebbe aver subito lo stesso trattamento di sua madre, ha pubblicato il libro E ho smesso di chiamarti papà, dedicato alla vicenda. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Caroline Darian, figlia di Gisèle Pelicot, non parla più con sua madre: «Mi ha abbandonata»

