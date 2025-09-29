Caroline Darian figlia di Gisèle Pelicot non parla più con sua madre | Mi ha abbandonata

Metropolitanmagazine.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 19 dicembre, ad Avignone, si è concluso il processo per gli stupri commessi da Dominique Pelicot, e da oltre cinquanta complici, ai danni dell’allora moglie Gisèle Pelicot. La donna, drogata e violentata mentre era incosciente da decine di uomini, di varia età ed estrazione sociale, adescati online dall’ex marito, è suo malgrado diventata un simbolo della lotta alla violenza di genere, grazie al coraggio mostrato in tribunale nell’affrontare direttamente i suoi aguzzini. La sua famiglia si è naturalmente stretta intorno a lei e sua figlia Caroline Darian, che potrebbe aver subito lo stesso trattamento di sua madre, ha pubblicato il libro E ho smesso di chiamarti papà, dedicato alla vicenda. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

caroline darian figlia di gis232le pelicot non parla pi249 con sua madre mi ha abbandonata

© Metropolitanmagazine.it - Caroline Darian, figlia di Gisèle Pelicot, non parla più con sua madre: «Mi ha abbandonata»

In questa notizia si parla di: caroline - darian

Caroline Darian: «Non parlo più con mia madre, Gisèle Pelicot. In quell'aula di tribunale mi ha abbandonata»

Caso Pelicot, la figlia Caroline Darian non parla più alla madre Gisèle: “Per me non è un’icona. Mi ha abbandonata”

 Gisèle Pelicot non ha salvato sua figlia dal padre predatore: oggi Caroline Darian lo racconta in un libro

caroline darian figlia gis232leLa figlia di Gisèle Pelicot: "Non parlo più con mia madre, mi ha abbandonato" - Dietro il clamore internazionale del processo di Avignone, che ha condannato Dominique Pelicot a 20 anni per aver drogato e violentato la moglie ... Si legge su iltempo.it

Caso Pelicot, la figlia Caroline Darian non parla più alla madre Gisèle: “Per me non è un’icona. Mi ha abbandonata” - Caroline Darian rompe con la madre Gisèle Pelicot: "Mi ha abbandonata in tribunale. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Caroline Darian Figlia Gis232le